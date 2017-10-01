Immortals заработала путёвку на Dota Pit League от американского региона

Immortals выиграла американскую квалификацию Dota Pit League. Корейская команда в гранд-финале обыграла OpTic Gaming. Серия завершилась со счётом 3:2.



Для Immortals это вторая выигранная путёвка на майнор. Ранее команда прошла отбор на PGL Open, который пройдёт в Бухаресте.



На LAN-финале Dota Pit League IMT присоединится к OG, Virtus,pro и Mineski, прошедшим квалификации в своих регионах и приглашённым Team Liquid и Newbee. Ещё две квоты разыграют в отборах в Южной Америке и Китае.



Заключительная стадия соревнований пройдёт со 2 по 5 ноября в Хорватии. Команды разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.