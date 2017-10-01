BIG сыграет на европейских отборочных WESG 2017 по CS:GO

Команда BIG обыграла коллектив EURONICS Gaming в финале национальных отборочных WESG в Германии по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:1 (16:7 @ de_cache, 14:16 @ de_cobblestone, 22:20 @ de_overpass). Таким образом, BIG завоевала слот в европейской региональной квалификации.



Команда стала вторым известным участником регионального финала. Ранее завершились отборочные в Украине, где победителем стала Team Ukraine.



Европейские отборочные WESG пройдут с 22 по 26 ноября, в Барселоне (Испания). В соревнованиях примут участие 20 коллективов, которые разыграют между собой 12 путевой на основной турнир и призовой фонд в размере $ 92,5 тыс.