Vici Gaming завоевала слот на Dota Pit League

Vici Gaming обыграла LGD Gaming со счётом 3:0 в финале китайской квалификации AMD SAPPHIRE Dota Pit League и получила путёвку в основной этап соревнований.



Пока определены семь участников турнира: Team Liquid, Newbee, OG, Virtus.pro, Immortals, Vici Gaming и Mineski. Последняя команда определится в южноамериканском отборочном этапе. Он завершится 3 октября.



AMD SAPPHIRE Dota Pit League пройдёт с 2 по 5 ноября в хорватском городе Сплит. Восемь команд разыграют между собой 300 квалификационных очков и $ 300 тыс.