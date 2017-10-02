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Андрей Timon Гурьев стал дважды чемпионом России по киберфутболу

2 октября 2017, понедельник. 09:07 Киберспорт

Андрей Timon Гурьев одержал победу на чемпионате России 2017 по киберфутболу. В гранд-финале соревнований Гурьев встретился с победителем сетки виннеров Давлятом Shut Сагитовым. Серия из пяти матчей закончилась вничью, однако в послематчевых пенальти Андрей Гурьев оказался точнее – 3:2.

Представитель киберспортивной организации Gambit Esports Андрей Timon Гурьев сумел повторить свой прошлогодний успех, став дважды чемпионом России по киберфутболу. Победа в турнире принесла ему квоту на участие в соревнованиях Electronic Sports World Cup по FIFA.

«Рад, что сумел подтвердить своё звание чемпиона России. Было много вопросов, буду я здесь участвовать или нет, но я сюда пришёл не за деньгами, не за славой, а доказать всем ещё раз, что в этой сфере являюсь номером один. И считаю, что заслуженно это получилось сделать, – сказал киберспортсмен в послематчевом интервью. – Опыт, который я получил в Европе, даёт о себе знать, и в каких-то моментах, даже в финальной стадии мне легче в плане эмоций, в плане нервов. Но победа здесь не была лёгкой».

Чемпионат России по киберфутболу проходил в Москве с 29 сентября по 1 октября под эгидой Федерации киберфутбола России. В этом году соревнования проводились в четвёртый раз. Общий призовой фонд турнира составил 150 тыс. рублей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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FIFA 17
Новости. Киберспорт
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