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Бакыт W_zayac Эмилжанов: сначала команда решила, что я навязываю свой стиль

2 октября 2017, понедельник. 19:09 Киберспорт

Игрок команды Vega Squadron по Dota 2 Бакыт W_zayac Эмилжанов рассказал о впечатлениях от победы на квалификации Perfect World Masters. По мнению Бакыта, сложнее всего было играть против Natus Vincere.

«Когда мы проиграли Gambit, мы только собрались на буткемпе. Не успели ещё понять друг друга, были кое-какие недопонимания в драфте и в общем стиле игры. Потом мы поговорили и решили, какие моменты нам нужно изменить — что хочу я, а чего хочет команда. Мы пришли к компромиссам и нашли нашу игру.

В один момент команда решила, что я пытаюсь навязать другой стиль. Они предложили мне, чтобы один из игроков попикал и показал, как ребята хотят строить игру, а я уже добавил бы что-то своё.

Самая сложная игра на Perfect World Masters была против Na’Vi, потому что до этого были не такие сильные противники. К тому же они уже побеждали нас до этого. Поэтому было ощущение сложной игры. Финал был тоже сложный, но он был на кураже», — рассказал W_Zayac.

Vega Squadron одержала победу в СНГ-квалификации турнира Perfect World Masters. В финальном матче команда обыграла Team Empire со счётом 2:1 и завоевала путёвку в основной этап соревнований.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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