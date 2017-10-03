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UCC заблокировала игроков команды DX по Dota 2 на три месяца

3 октября 2017, вторник. 00:04 Киберспорт

Киберспортивная организация UCC подвела итоги расследования подставного матча с участием команд DX и Yellow Submarine в квалификации турнира SkinCoin WCA 2017 по Dota 2.

Компания не нашла необходимых доказательств, которые бы подтверждали мошенничество со стороны DX.

Из-за подозрений Романа Scandal Садотенкова по отношению к своим тиммейтам организация продолжит расследование инцидента. В связи с этим все игроки DX получили запрет на участия в соревнованиях UCC до 1 января 2018 года.

18 сентября Роман Scandal Садотенков обвинил товарищей по команде DX в намеренном проигрыше матча на квалификациях SkinCoin WCA 2017. Под подозрение попали Леонид Sonic Кузьменков и Дмитрий Ax.Mo Морозов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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