Объявлены подробности проведения турнира Midas Mode по Dota 2

MoonduckTV назвала даты проведения турнира Midas Mode по Dota 2. Соревнования пройдут с 18 по 27 ноября 2017 года. Призовой фонд пока неизвестен.



Организатор соревнований объявил также полный список участников. Приглашение получили OpTic Gaming, Digital Chaos, Natus Vincere, Immortals, Team Liquid, Evil Geniuses и OG.



MoonduckTV представила новый турнирный режим 21 февраля. Особенностью новой системы станет оплата внутриигровых действий выдуманной валютой moonbucks. Команды будут зарабатывать «деньги» за победы, ставки на других участников и выполнение ежедневных заданий.