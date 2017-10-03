Опубликовано расписание матчей квалификации на DreamLeague Season 8

Опубликовано расписание матчей европейской и китайской квалификаций на DreamLeague Season 8 по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте турнира.
В Европе матчи начнутся 3 октября. В первой игре встретятся Virtus.pro и Team Empire. В Китае отборочные стартуют 7 октября.
Расписание (Европа):
3 октября:
Virtus.pro – Team Empire (19:30)
Mid Or Feed – Team Empire (22:00)
5 октября
Virtus Pro – OG (19:30)
Team Empire – OG (22:00)
6 октября:
Vega Squadron – Natus Vincere (19:30)
Vega Squadron – OG (22:00)
9 октября:
Empire – Vega Squadron (19:30)
Virtus Pro – Vega Squadron (22:00)
Расписание (Китай):
7 октября:
Newbee – Vici Gaming
LGD – LFY
Проигравший первой пары – проигравший второй пары
8 октября:
Newbee – Vici Gaming
LGD – LFY
Проигравший первой пары – проигравший второй пары
DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в городе Йёнчёпинге. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, которые будут отобраны через квалификации в шести основных регионах. Общий призовой фонд турнира составит $ 1 млн, а турнир получит статус мэйджора.