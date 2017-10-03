Опубликовано расписание матчей квалификации на DreamLeague Season 8

Опубликовано расписание матчей европейской и китайской квалификаций на DreamLeague Season 8 по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте турнира.

В Европе матчи начнутся 3 октября. В первой игре встретятся Virtus.pro и Team Empire. В Китае отборочные стартуют 7 октября.

Расписание (Европа):

3 октября:

Virtus.pro – Team Empire (19:30)

Mid Or Feed – Team Empire (22:00)

5 октября

Virtus Pro – OG (19:30)

Team Empire – OG (22:00)

6 октября:

Vega Squadron – Natus Vincere (19:30)

Vega Squadron – OG (22:00)



9 октября:

Empire – Vega Squadron (19:30)

Virtus Pro – Vega Squadron (22:00)

Расписание (Китай):

7 октября:

Newbee – Vici Gaming

LGD – LFY

Проигравший первой пары – проигравший второй пары

8 октября:

Newbee – Vici Gaming

LGD – LFY

Проигравший первой пары – проигравший второй пары

DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в городе Йёнчёпинге. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, которые будут отобраны через квалификации в шести основных регионах. Общий призовой фонд турнира составит $ 1 млн, а турнир получит статус мэйджора.