«Селтик» разыграет билеты на свои матчи на онлайн-турнире по FIFA 18

Шотландский футбольный клуб «Селтик» объявил о проведении открытого онлайн-турнира по FIFA 18. Среди участников соревнований разыграют билеты на матчи команды в Лиге чемпионов УЕФА против «Баварии» и «ПСЖ», продукцию с символикой клуба, а также право представлять «Селтик» в шоу-матче с представителем киберспортивного подразделения «ПСЖ».

Принять участие в турнире могут только жители Великобритании и Ирландии, достигшие 16-летнего возраста. Соревнования пройдут с 16 по 27 октября на платформе Battlefy. Турнир организован в сотрудничестве с агентством Qwatti eSports, специализирующимся на проведении мероприятий на стыке компьютерного и традиционного спорта.