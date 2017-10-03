Solo и RodjER выступят за одну команду на WESG 2017

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин представил состав команды Антихайп на турнир World Electronic Sports Games 2017 по Dota 2.

В состав вошли Алексей Solo Березин, Роман RAMZES666 Кушнарев, Павел 9Pasha Хвастунов, Владимир RodjER Никогосян и Игорь iLTW Филатов.



Команде предстоит выступить на российских отборочных, откуда два лучших коллектива попадут на европейскую квалификацию. По её итогам 12 лучших составов отправятся на LAN-финал соревнований в Китай.



WESG 2017 пройдёт в марте 2018 года. 32 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,5 млн. В прошлом году победителем турнира стала команда TNC Pro Team, которая в финале обыграла Cloud9.