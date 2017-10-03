Демоверсия Gran Turismo Sport выйдет 9 октября

Компания Sony объявила, что демоверсия гоночного симулятора Gran Turismo Sport будет доступна в PlayStation Store с полудня 9 октября до четырёх часов дня 12 октября по московскому времени. Предварительная загрузка клиента игры станет возможна с 7 октября.

В демоверсии игроки смогут испытать сюжетный, спортивный и аркадный режимы, а также опробовать фоторежим «Виды» и редактор схем окраски автомобиля.

Кампания позволит игрокам опробовать различные навыки вождения. За испытания и ежедневные тренировки будут выдаваться автомобили, очки опыта и кредиты, которые затем можно перенести в полную версию игры. В спортивном режиме GT Sport после квалификационных заездов геймерам будет открыт доступ к онлайн-состязаниям с участием 24 гонщиков. В аркадном режиме игроки смогут испытать автомобили различных классов на трёх кольцевых трассах с разным дорожным полотном.

Релиз полной версии игры Gran Turismo Sport состоится 18 октября 2017 года эксклюзивно для PlayStation 4.