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Илья Lil Ильюк: возникает такое ненавязчивое чувство, что игра умирает

3 октября 2017, вторник. 19:33 Киберспорт

Игрок Virtus.pro по Dota 2 Илья Lil Ильюк поделился мнением о новой системе турниров в Dota 2.

«То, что я вижу по количеству зрителей на Twitch, мне не очень нравится. Возникает такое ненавязчивое чувство, что игра умирает. Как будто она перестаёт быть кому-то интересной. Слишком много турниров. Если раньше, когда ты ждал игру Na’Vi и открывал расписание на Cybersport.ru, ты видел, что в этом месяце будет пара игр и ты их с нетерпением ждал, то сейчас ты открываешь сайт, а там каждый день Na’Vi. Тебе просто неинтересно, нет такого предвкушения.

Если смотреть на очки, то всё очень странно. Например, ты выигрываешь мэйджор. Хватит ли тебе очков с одного мэйджора из 11, чтобы попасть на The International? Нет понимания. Единственное, что в прошлом году мы играли на турнирах с призовыми $ 50 тыс., а сейчас на этих турнирах призовой $ 300 тыс. Глупо отказываться от турниров, потому что там якобы дают мало очков», — рассказал Илья Ильюк.

В новом сезоне компания Valve использует систему майноров и мэйджоров. По её условиям особый статус и поддержку разработчиков может получить любой чемпионат, который организует квалификации в шести регионах и представит призовой фонд выше определённой планки. На этих соревнованиях разыграют квалификационные очки для получения приглашения на The International.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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