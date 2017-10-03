Жоао horvy Хорваф присоединился к Immortals

Жоао horvy Хорваф присоединился к составу Immortals по CS:GO. Анонс появился на официальном сайте организации.

Состав Immortals:



— Лукас Steel Лопес

— Рикардо boltz Прасс

— Жоао horvy Хорваф.

Прошлой командой horvy была k1ck eSports Club. Вместе с ней игрок занял первое место на турнире Minho Electronic Esports Cup, а также завоевал серебряную медаль на 4Gamers OMEN CS:GO Masters — Lisbon.

23 сентября стало известно, что Энрике HEN1 Телес и Лукас LUCAS1 Телес покинули активный состав Immortals. Их решение было связано с исключением из команды Вито kNg Джузеппе.