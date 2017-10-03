Virtus.pro обыграла Team Empire в рамках квалификации DreamLeague Season 8

Команда Virtus.pro обыграла Team Empire со счетом 2:0 в рамках европейской квалификации DreamLeague Season 8 по Dota 2.

Благодаря победе Virtus.pro возглавила турнирную таблицу. Следующим соперником команды станет OG, матч состоится 5 октября. В свою очередь, Team Empire встретится с MidOrFeed.

DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в городе Йёнчёпинге (Швеция). В мэйджоре примут участие восемь коллективов, которые будут отобраны через квалификации в шести основных регионах. Общий призовой фонд турнира составит $ 1 млн.