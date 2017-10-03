В Ninjas in Pyjamas вложили несколько миллионов долларов

Шведская организация Ninjas in Pyjamas получила инвестиции в размере нескольких миллионов долларов. Информация об этом появилась на портале The Esports Observer.

Сообщается, что деньги вложил сын покойного шведского медиамагната Яна Стенбека, который до ухода из жизни считался богатейшим человеком в Швеции. Он владел компанией Modern Times Group, которая в 2017 году выкупила 74% акций ESL и 100% акций DreamHack.

Точная сумма сделки не сообщается, однако издание указывает, что сумма составила более 10 млн долларов.

Ninjas in Pyjamas — шведская киберспортивная организация, основанная в 1999 году. Команда имеет составы по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и Overwatch.