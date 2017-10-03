100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

В Ninjas in Pyjamas вложили несколько миллионов долларов

3 октября 2017, вторник. 23:36 Киберспорт

Шведская организация Ninjas in Pyjamas получила инвестиции в размере нескольких миллионов долларов. Информация об этом появилась на портале The Esports Observer.

Сообщается, что деньги вложил сын покойного шведского медиамагната Яна Стенбека, который до ухода из жизни считался богатейшим человеком в Швеции. Он владел компанией Modern Times Group, которая в 2017 году выкупила 74% акций ESL и 100% акций DreamHack.

Точная сумма сделки не сообщается, однако издание указывает, что сумма составила более 10 млн долларов.

Ninjas in Pyjamas — шведская киберспортивная организация, основанная в 1999 году. Команда имеет составы по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и Overwatch.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 League of Legends
Новости. Киберспорт
3 октября 2017, вторник
23:36 В Ninjas in Pyjamas вложили несколько миллионов долларов
22:57 Virtus.pro обыграла Team Empire в рамках квалификации DreamLeague Season 8
20:08 Жоао horvy Хорваф присоединился к Immortals
19:33 Илья Lil Ильюк: возникает такое ненавязчивое чувство, что игра умирает
19:10 Демоверсия Gran Turismo Sport выйдет 9 октября
18:49 Смит: сейчас думаем только о проведении чемпионата России по FIFA
18:38 РФС получил право проводить соревнования по киберфутболу
18:33 Solo и RodjER выступят за одну команду на WESG 2017
17:35 Игры звёзд 2017 по League of Legends пройдут без СНГ
14:52 «Селтик» разыграет билеты на свои матчи на онлайн-турнире по FIFA 18
14:21 Team Tuho распустила состав по Dota 2
13:24 Опубликовано расписание матчей квалификации на DreamLeague Season 8
12:14 Team EnVyUs выступит на IEM Season XII Oakland
11:11 KingRD и hFn покинули Digital Chaos.SA
00:04 Объявлены подробности проведения турнира Midas Mode по Dota 2
00:04 UCC заблокировала игроков команды DX по Dota 2 на три месяца
2 октября 2017, понедельник
23:50 В Москве пройдёт киберспортивное реалити-шоу с призовым фондом в 1 млн рублей
19:09 Бакыт W_zayac Эмилжанов: сначала команда решила, что я навязываю свой стиль
18:18 Na’Vi покинула квалификацию IEM Season XII Oakland по CS:GO
17:24 Ричард Льюис: Denial eSports должна игрокам в CS:GO около $ 50 тыс.
15:54 Сотрудник Riot Games публично пожелал смерти известному стримеру по LoL
09:07 Андрей Timon Гурьев стал дважды чемпионом России по киберфутболу
08:44 Team Kinguin выиграла слот на турнире PW Masters по Dota 2
1 октября 2017, воскресенье
18:37 MVP Black прошла на чемпионат мира по HotS
16:12 Vega Squadron стала чемпионом China Top 2017 по CS:GO
15:04 Vici Gaming завоевала слот на Dota Pit League
14:28 BIG сыграет на европейских отборочных WESG 2017 по CS:GO
12:38 Лю Freeze Чан стал мидером VGJ.Thunder по Dota 2
10:50 Аксель Pablo Кальман стал игроком SFTe-sports по Dota 2
09:48 Immortals заработала путёвку на Dota Pit League от американского региона
04:00 OG обыграла HellRaisers в гранд-финале квалификации Dota PIT League
04:00 Vega Squadron представит СНГ-регион на The Perfect World Masters
30 сентября 2017, суббота
21:50 Natus Vincere покинула квалификацию The Perfect World Masters
19:50 Менеджер Vega Squadron: были проблемы ещё до квалификаций The International 7
19:08 Mineski сыграет на The Perfect World Masters
18:09 LGD Gaming сыграет с VG в финале квалификации Dota Pit League
17:32 Владислав Crystallize Кристанек: больше всего на нас сказалась усталость
16:15 Менеджер EG: Сумаил был готов уйти в другую команду
15:32 Effect представила состав на WESG
14:04 Riot Games изменила формат матчей NA LCS
13:16 LGD Gaming и Vici Gaming выступят на The Perfect World Masters
11:55 Astralis вышла в плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017
09:15 Действующие чемпионы ESWC по CS:GO приглашены на турнир AOC CS:GO CUP
06:55 CompLexity Gaming уступила DC в нижней сетке квалификации Dota Pit League
06:27 Infamous выиграла путевку на мэйждор от DreamLeague
Все новости RSS
Партнерский контент