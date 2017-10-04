SG e-sports выиграла последнюю квалификацию на Dota Pit League

SG e-sports выиграла южноамериканскую квалификацию Dota Pit League. В финале отборочного этапа бразильская команда обыграла White Dragons (бывший состав Digital Chaos.SA). Встреча закончилась со счётом 3:2.



SG e-sports стала последним участником чемпионата в Хорватии. Ранее отборы в других регионах прошли OG, Virtus.pro, Immortals, Vici Gaming и Mineski. Прямые приглашения получили Team Liquid и Newbee.



LAN-финал Dota Pit League пройдёт со 2 по 5 ноября в Сплите (Хорватия). Участники майнора разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.