Роман Scandal Садотенков раскритиковал решение UCC

Роман Scandal Садотенков прокомментировал решение организации UCC забанить весь состав команды DX.

«Представители UCC утверждают, что они провели расследование, но с моей стороны всё выглядит так, будто они вспомнили о том инциденте ровно в ту секунду, как я обратился к ним с вопросом об участии на WESG. В ответ услышал, что ВСЯ команда получает бан на три месяца. Ирония в том, что я не просто содействовал им на протяжении всех этих разборок, но фактически и стал инициатором этого «расследования». Таким образом, люди, которые имеют репутацию 322-шеров, просто на три месяца останутся без турниров UCC, а я и Дмитрий Monza Морозов будем лишены возможности сыграть на WESG, который проводится раз в году», — заявил Роман Садотенков.

18 сентябя Роман Scandal Садотенков заявил, что его партнёры по команде DX намеренно проиграли матч с Yellow Submarine на квалификации к WCA 2017. 3 октября киберспортивная организация UCC подвела итоги расследования подставного матча и забанила всех игроков DX на своих турнирах до 1 января 2018 года.