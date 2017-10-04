Valve внесла изменения в матчмейкинг Dota 2

Компания Valve в новом патче внесла изменения в работу матчмейкинга Dota 2. Разработчики исправили множественные баги, а также изменили систему подбора союзников и противников.

— Исправлены различные ошибки, связанные с матчмейкингом.

— Изменена система подсчёта репутации игроков. Теперь новые показатели основываются не на средних для всех пользователей, а на худших значениях.

— Теперь система матчмейкинга будет искать новым игрокам тиммейтов, основываясь на количестве сыгранных матчей, а не репутации.

— Для смурфов тиммейты и оппоненты будут подбираться в зависимости от уровня их основного аккаунта.

— Улучшена система оценки поведения, и пересчитаны существующие значения оценки поведения.

— Улучшена система обнаружения бустеров, ботов, продавцов учётных записей и фидереров. Таким игрокам теперь выдается бан.

24 сентября стало известно, что онлайн Dota 2 упал до уровня 2014 года. По статистике, ежемесячно игра теряет 7%.