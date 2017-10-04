Valve объявила о начале приёма материалов для новой сокровищницы

Компания Valve объявила о начале приёма материалов от художников для новой сокровищницы, посвящённой внутриигровому событию «Холодрыжество» по Dota 2. Информация появилась на странице игры в Steam.

«Холодрыжество» — событие, которое проходило во время рождественского сезона в 2013, 2014 и 2015 годах.

Сокровищницы — это внутриигровой предмет, после открытия которого можно получить косметические вещи или наборы на персонажей. Последняя сокровищница вышла во время проведения The International 2017. 4 октября появилась информация о новой сокровищнице, в которую войдут сеты на Naga Siren, Necrophos, Monkey King, Enigma, Rubick, Shadow Fiend, Abaddon, Clockwerk, а также очень редкий сет на Terrorblade.