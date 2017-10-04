Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Онлайн-турнир FIFA 18 VK CUP посмотрели более 10 млн человек

4 октября 2017, среда. 15:20 Киберспорт

Общее количество просмотров матчей онлайн-турнира FIFA 18 VK CUP в социальной сети «ВКонтакте» превысило 10,5 млн. За финалом соревнований наблюдали почти 2 млн пользователей социальной сети. В турнире приняли участие подписчики 32 крупнейших сообществ «ВКонтакте», суммарная аудитория которых превышает 86 млн человек.

Триумфатором турнира стало информационное сообщество GOAL24, где круглосуточно освещаются футбольные события. Второе место заняла развлекательная страница «Бумажный самолётик». В тройку призёров также вошло одно из крупнейших сообществ про игры — IGM. Прямые трансляции велись в официальном сообществе команды «ВКонтакте» про игры и киберспорт — VK Gaming. Зрители прямого эфира могли предсказывать победителей матчей при помощи репостов и комментариев, а также давать советы участникам состязаний по улучшению игры.

«Для нас это захватывающий эксперимент, и мы рады в нём поучаствовать. Такой масштабный киберспортивный онлайн-турнир — необычный опыт и для нас, и для участников соревнования. Неважно, насколько классный контент делают те или иные сообщества «ВКонтакте» — в этом поединке решали не лайки и репосты, а забитые голы, и итоги турнира это подтверждают», — отметил руководитель маркетингового направления «Игры и киберспорт» социальной сети «ВКонтакте» Александр Щепилов.

Онлайн-турнир FIFA 18 VK CUP проводился 29-30 сентября и был приурочен к выходу новой части футбольного симулятора FIFA 18. Релиз игры на PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 и Xbox 360 состоялся 29 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
FIFA 18
Новости. Киберспорт
4 октября 2017, среда
15:38 Вышла демоверсия игры Just Dance 2018
15:20 Онлайн-турнир FIFA 18 VK CUP посмотрели более 10 млн человек
15:12 Valve объявила о начале приёма материалов для новой сокровищницы
13:12 Призёры первого официального чемпионата России по киберфутболу получат разряды
12:49 Valve внесла изменения в матчмейкинг Dota 2
11:22 Роман Scandal Садотенков раскритиковал решение UCC
10:09 Джимми DeMoN Хо вернулся в Digital Chaos
09:47 SG e-sports выиграла последнюю квалификацию Dota Pit League
3 октября 2017, вторник
23:36 В Ninjas in Pyjamas вложили несколько миллионов долларов
22:57 Virtus.pro обыграла Team Empire в рамках квалификации DreamLeague Season 8
20:08 Жоао horvy Хорваф присоединился к Immortals
19:33 Илья Lil Ильюк: возникает такое ненавязчивое чувство, что игра умирает
19:10 Демоверсия Gran Turismo Sport выйдет 9 октября
18:49 Смит: сейчас думаем только о проведении чемпионата России по FIFA
18:38 РФС получил право проводить соревнования по киберфутболу
18:33 Solo и RodjER выступят за одну команду на WESG 2017
17:35 Игры звёзд 2017 по League of Legends пройдут без СНГ
14:52 «Селтик» разыграет билеты на свои матчи на онлайн-турнире по FIFA 18
14:21 Team Tuho распустила состав по Dota 2
13:24 Опубликовано расписание матчей квалификации на DreamLeague Season 8
12:14 Team EnVyUs выступит на IEM Season XII Oakland
11:11 KingRD и hFn покинули Digital Chaos.SA
00:04 Объявлены подробности проведения турнира Midas Mode по Dota 2
00:04 UCC заблокировала игроков команды DX по Dota 2 на три месяца
2 октября 2017, понедельник
23:50 В Москве пройдёт киберспортивное реалити-шоу с призовым фондом в 1 млн рублей
19:09 Бакыт W_zayac Эмилжанов: сначала команда решила, что я навязываю свой стиль
18:18 Na’Vi покинула квалификацию IEM Season XII Oakland по CS:GO
17:24 Ричард Льюис: Denial eSports должна игрокам в CS:GO около $ 50 тыс.
15:54 Сотрудник Riot Games публично пожелал смерти известному стримеру по LoL
09:07 Андрей Timon Гурьев стал дважды чемпионом России по киберфутболу
08:44 Team Kinguin выиграла слот на турнире PW Masters по Dota 2
1 октября 2017, воскресенье
18:37 MVP Black прошла на чемпионат мира по HotS
16:12 Vega Squadron стала чемпионом China Top 2017 по CS:GO
15:04 Vici Gaming завоевала слот на Dota Pit League
14:28 BIG сыграет на европейских отборочных WESG 2017 по CS:GO
12:38 Лю Freeze Чан стал мидером VGJ.Thunder по Dota 2
10:50 Аксель Pablo Кальман стал игроком SFTe-sports по Dota 2
09:48 Immortals заработала путёвку на Dota Pit League от американского региона
04:00 OG обыграла HellRaisers в гранд-финале квалификации Dota PIT League
04:00 Vega Squadron представит СНГ-регион на The Perfect World Masters
30 сентября 2017, суббота
21:50 Natus Vincere покинула квалификацию The Perfect World Masters
19:50 Менеджер Vega Squadron: были проблемы ещё до квалификаций The International 7
19:08 Mineski сыграет на The Perfect World Masters
18:09 LGD Gaming сыграет с VG в финале квалификации Dota Pit League
17:32 Владислав Crystallize Кристанек: больше всего на нас сказалась усталость
Все новости RSS
Партнерский контент