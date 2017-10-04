Онлайн-турнир FIFA 18 VK CUP посмотрели более 10 млн человек

Общее количество просмотров матчей онлайн-турнира FIFA 18 VK CUP в социальной сети «ВКонтакте» превысило 10,5 млн. За финалом соревнований наблюдали почти 2 млн пользователей социальной сети. В турнире приняли участие подписчики 32 крупнейших сообществ «ВКонтакте», суммарная аудитория которых превышает 86 млн человек.

Триумфатором турнира стало информационное сообщество GOAL24, где круглосуточно освещаются футбольные события. Второе место заняла развлекательная страница «Бумажный самолётик». В тройку призёров также вошло одно из крупнейших сообществ про игры — IGM. Прямые трансляции велись в официальном сообществе команды «ВКонтакте» про игры и киберспорт — VK Gaming. Зрители прямого эфира могли предсказывать победителей матчей при помощи репостов и комментариев, а также давать советы участникам состязаний по улучшению игры.

«Для нас это захватывающий эксперимент, и мы рады в нём поучаствовать. Такой масштабный киберспортивный онлайн-турнир — необычный опыт и для нас, и для участников соревнования. Неважно, насколько классный контент делают те или иные сообщества «ВКонтакте» — в этом поединке решали не лайки и репосты, а забитые голы, и итоги турнира это подтверждают», — отметил руководитель маркетингового направления «Игры и киберспорт» социальной сети «ВКонтакте» Александр Щепилов.

Онлайн-турнир FIFA 18 VK CUP проводился 29-30 сентября и был приурочен к выходу новой части футбольного симулятора FIFA 18. Релиз игры на PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 и Xbox 360 состоялся 29 сентября.