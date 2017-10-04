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Вышла демоверсия игры Just Dance 2018

4 октября 2017, среда. 15:38 Киберспорт

Компания Ubisoft объявила о выпуске бесплатной демоверсии игры Just Dance 2018 для платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Wii U. Игроки могут опробовать новую часть известной танцевальной серии под хит 24K Magic в исполнении Бруно Марса.

Демоверсия Just Dance 2018 доступна для скачивания в сервисах PlayStation Network, Xbox Live и Nintendo e-shop. Релиз полной версии игры, в которой будет представлено свыше 40 треков, намечен на 26 октября 2017 года.

Первая игра серии вышла в конце 2009 года. С 2014 года в рамках фестиваля eSports World Convention ежегодно проводится чемпионат мира по Just Dance с участием лучших танцоров из разных стран. В 2017 году финал российского этапа состоялся на выставке «Игромир».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
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