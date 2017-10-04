Сергей starix Ищук покинул Team Spirit

Сергей starix Ищук покинул состав Team Spirit по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на официальном сайте организации.

«Решение было непростым, но мы с Сергеем пообщались и пришли к выводу, что так будет лучше и для команды, и для его личного роста. Сережа пока остаётся в организации, мы предложили ему несколько вариантов для дальнейшего сотрудничества. Сейчас всё зависит только от Сергея, ему нужно некоторое время для принятия решения», — заявил менеджер команды Руслан Бугрин.

Starix присоединился к Team Spirit в мае 2017 года. Вместе с командой он стал чемпионом турнира Binary Dragons Prestige LAN.