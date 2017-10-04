Андрей Andi Прохоров стал тренером Gambit Esports

Андрей Andi Прохоров стал тренером состава Gambit Esports по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Одним из первых, что мне сообщили, что нужно знать об организации — это большая семья. Я убеждён, что это касается и поклонников команды. Искренне верю, что мне под силу стать её частью.

Основные функции тренера — это объединить, воспитать и направить, именно это я планирую сделать в первую очередь. Едва ли найдётся человек, который скажет, что я не умею работать или не должным образом отношусь к работе. Работать — это то, что мне свойственно. Красивые речи прибережём на после, а пока — за работу. Надеюсь, что у наших поклонников будет ещё больше поводов для гордости», — заявил Андрей Прохоров.

Ранее Andi занимал позицию главную тренера в Natus Vincere. Под его руководством команда заняла второе место на Adrenaline Cyber League 2017, 3-4-е на ESL One: Cologne 2017 и 12-14-е на PGL Major Kraków 2017.