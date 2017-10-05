На IEM Season XII Oakland пройдёт турнир по PUBG

В рамках Intel Extreme Masters Season XII Oakland состоится турнир по PlayerUnknown's Battlegrounds. Анонс появился на аккаунте организаторов в «Твиттере».

Соревнования пройдут с 18 по 19 ноября. Всего в турнире примут участие 20 команд. 10 из них получат прямые приглашения, а оставшиеся определятся на квалификации в Европе и Северной Америке. Призовой фонд составляет $ 200 тыс.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. Официальный релиз состоится до конца 2017 года.