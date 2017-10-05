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Финал ESL One Hamburg пройдёт в формате до двух побед

5 октября 2017, четверг. 06:29 Киберспорт

Организаторы ESL One Hamburg 2017 опубликовали расписание матчей. Информация появилась на официальном сайте турнира.

Первый матч групповой стадии начнётся 26 октября в 17:00 по московскому времени. Всего групповая стадия продлится до 28 октября. Полуфиналы и финал турнира пройдут 29 октября.

Также организаторы сообщили, что гранд-финал в формате до двух побед был спланирован до анонса новой системы мэйджоров и майноров на сезон-2017/18. Изначально турнир задумывался только для восьми команд, а LAN-финал должен был пройти в два дня. По этой причине ESL One Hamburg станет первым мэйджором по Dota 2, в котором примут участие всего 8 составов.

ESL One Hamburg пройдёт с 26 по 29 октября в Германии. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн. Кроме того, участники разыграют 1500 квалификационных очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
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