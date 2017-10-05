Организаторы PGL Open Bucharest 2017 лишили Digital Chaos.SA слота на турнире

Южноамериканский состав организации Digital Chaos лишился места на турнире PGL Open Bucharest 2017 по Dota 2. Причиной решения стали изменения в составе. Коллектив покинули Данило KingRD Насименто, Жуан Atun Очоа и Уильям hFn Медейрос, с которыми команда выступала в отборочном этапе.



Слот разыграют между перуанцами Infamous и бразильским составом SG e-sports. Точная дата матча неизвестна, однако, по заявлению менеджера SG Густаво YonKyon Сантана, встреча пройдёт в ближайшие дни.



Южноамериканская квалификация на PGL Open Bucharest 2017 завершилась 13 сентября. В финальном матче Digital Chaos.SA обыграла Infamous Young со счётом 2:0.