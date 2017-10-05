FACEIT объявила о запуске новой лиги FPL по Dota 2

Компания FACEIT объявила о запуске новой платной лиги по Dota 2 под названием FACEIT Pro League Circuit. Разработчик FPL разработал целую систему дивизионов, согласно которой игроки будут проходить серьезный отбор перед попаданием в Circuit.

Лига будет действовать в двух регионах — Северная Америка и Европа. Каждый из них будет обладать своей турнирной системой. Помимо FPL Circuit, в Европейском регионе будет четыре дивизиона, а в Североамериканском — три. В целях объективности будет учитываться исключительно сольный рейтинг игрока.



Изначально в FPL Cicuit будут играть исключительно профессиональные киберспортсмены, однако после каждого сезона два лучших игрока из FPL Challenger будут переходить к профессионалам.



Победителем прошлого сезона FPL стали Артур Arteezy Бабаев (Северная Америка) и Иван MinD_ControL Бориславов (Европа). Призовой фонд составил $ 20 тыс.