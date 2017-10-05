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FACEIT объявила о запуске новой лиги FPL по Dota 2

5 октября 2017, четверг. 23:03 Киберспорт

Компания FACEIT объявила о запуске новой платной лиги по Dota 2 под названием FACEIT Pro League Circuit. Разработчик FPL разработал целую систему дивизионов, согласно которой игроки будут проходить серьезный отбор перед попаданием в Circuit.

Лига будет действовать в двух регионах — Северная Америка и Европа. Каждый из них будет обладать своей турнирной системой. Помимо FPL Circuit, в Европейском регионе будет четыре дивизиона, а в Североамериканском — три. В целях объективности будет учитываться исключительно сольный рейтинг игрока.

Изначально в FPL Cicuit будут играть исключительно профессиональные киберспортсмены, однако после каждого сезона два лучших игрока из FPL Challenger будут переходить к профессионалам.

Победителем прошлого сезона FPL стали Артур Arteezy Бабаев (Северная Америка) и Иван MinD_ControL Бориславов (Европа). Призовой фонд составил $ 20 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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