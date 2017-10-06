OG сыграла вничью с VP на отборочных DreamLeague Season 8 по Dota 2

Команда OG сыграла вничью с Virtus.pro на европейской квалификации DreamLeague Season 8 по Dota 2. По результатам второго игрового дня VP и OG стали лидерами группового этапа. Обе команды делят 1-2-е место со статистикой 3:1 по картам. На третьем месте расположилась MidOrFeed с результатом 1:1, а на четвёртом Team Empire (1:5).



Следующие матчи турнира пройдут 6 октября, начало в 19:30 по московскому времени. Команда Vega Squadron сыграет с Natus Vincere, а затем с OG.



Дата окончания отборочных европейского региона неизвестна. По результатам квалификации четыре лучшие команды отправятся на LAN-финал, где сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.



DreamLeague Season 8 пройдёт с 1 по 4 декабря в городе Йёнчёпинг (Швеция).