Марк Авербух: Valve плевать на тех, кто пытается развивать сцену в CS:GO

Директор по развитию Epic Esports Events Марк Авербух раскритиковал компанию Valve за совмещение квалификаций на мэйджор по Counter-Strike: Global Offensive с датами других соревнований.



«Сегодня Valve во всей красе показала своё отношение к как минимум EEE и SLTV, а как максимум ко всем турнирным операторам. Для тех, кто в танке: азиатские и СНГ квалификации к мэйджору были поставлены на даты EPICENTER, а европейские и американские на даты SLTV. То есть те команды, которые не приглашены на сам мэйджор или его закрытую квалификацию, с 99-процентной вероятностью снимутся с EPICENTER и SLTV.



Для меня это отчётливый сигнал от Valve, что им глубоко безразличны планы турнирных операторов и плевать они хотели на тех, кто помогает им развивать сцену и двигать игру вперёд. Отдельного замечания заслуживает СНГ-квалификация, для участия в которой игрокам из СНГ придётся делать визы. Это фиаско, Valve», — написал Авербух.



5 октября ELEAGUE объявила даты проведения следующего мэйджора по CS:GO, а также сроки отборочных турниров во всех регионах. Майнор в СНГ пройдёт с 26 по 29 октября, что совпадает с датами EPICENTER 2017 (с 23 по 29 октября), а майнор в американском регионе целиком совпадает с датами SL i-League Invitational (со 2 по 5 ноября).



LAN-финал ELEAGUE состоится в январе 2018 года. Он будет разделён на две части — групповая стадия пройдёт в Атланте (США), а плей-офф в Бостоне. Призовой фонд чемпионата составит $ 1 млн.