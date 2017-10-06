Игроки Team Empire прошли на российский LAN-финал WESG 2017 по Dota 2

Владимир Chappie Кузьменко, Ярослав Miposhka Найденов и Иван VANSKOR Скороход сыграют в российском отборочном этапе World Electronic Sports Games по Dota 2. Вместе с ними выступят игрок Gambit Esports Заур Cooman Шахмурзаев и бывший член Sanguine Sharks Дмитрий Dale Руднев. В текущем составе команда выиграла путёвку на турнир, одержав победу в открытых отборах.



Российская квалификация на WESG 2017 пройдёт 22 октября в Санкт-Петербурге. Участники разыграют между собой призовой фонд в размере $ 2 тыс. и две путёвки на европейский финал в Барселоне (Испания).



Европейская квалификация пройдёт с 22 по 26 ноября. В соревнованиях примут участие 20 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 92,5 тыс., а также 12 путёвок на LAN-финал в Китае.