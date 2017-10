TSM и Team WE стали лидерами группы «D» на чемпионате мира по LoL

Команды TSM и Team WE одержали первые победы на чемпионате мира по League of Legends. TSM обыграла соперников из Flash Wolves, а Team WE победила Misfits. Оба матча завершились со счётом 1:0.



Следующие матчи группы «D» пройдут 7 октября. TSM встретится с Team WE, а FW сразится с Misfits.



Также в рамках второго игрового дня сыграют Immortals с Fnatic, Longzhu Gaming против GIGABYTE Marines, ahq e-Sports Club сразится с Cloud9, а Edward Gaming встретится с SKT T1.



Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.