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CEVO объявила подробности проведения майноров по CS:GO

6 октября 2017, пятница. 16:11 Киберспорт

Компания CEVO рассказала подробности проведения майнор-турниров в Европе, СНГ и Америке. По их результатам определятся команды, которые примут участие в мэйджоре от ELEAGUE по CS:GO.

Первые открытые квалификации пройдут в СНГ с 9 по 10 октября. Всего в майноре сыграют восемь команд, шесть из которых отберут при помощи открытых отборов. Оставшиеся два участника уже получили приглашение — Tengri и Team Spirit. Турнир состоится с 26 по 29 октября в Бухаресте (Румыния).

Европейская открытая квалификация пройдёт с 13 по 14 октября. По результатам определятся восемь участников закрытого отборочного этапа. Также в региональной квалификации сыграют восемь приглашённых команд: LDLC, GODSENT, OpTic, HellRaisers, NiP, Space Soldiers, Heroic и Team EnVyUs. Восьмёрка лучших отправится на майнор-турнир, который пройдёт со 2 по 5 ноября в Бухаресте (Румыния).

В американском майноре также примут участие восемь составов. Два уже получили приглашение — Team Liquid и CLG. Одним из участников станет победитель открытой квалификации в Южной Америке. В закрытых отборочных на майнор сыграют 16 команд, восьми из которых выдали инвайты: compLexity, Ghost Gaming, Immortals, Luminosity, Misfits, NRG, Rogue и Splyce. Пять победителей квалификации попадут на майнор. Финальные соревнования пройдут со 2 по 5 ноября в городе Торонто (Канада).

Азиатский майнор проведут с 26 по 29 октября в Сеуле (Южная Корея). В нём примут участие только приглашённые команды.

Два финалиста каждого из майноров получат путёвку в основную квалификацию ELEAGUE Major 2018.

ELEAGUE Major 2018 пройдёт с 19 по 28 января 2018 года. LAN-турнир будет разделён на две части: групповой этап пройдёт с 19 по 22 января в Атланте, а плей-офф — с 26 по 28 января в Бостоне. В чемпионате примут участие 16 команд, которые будут сражаться за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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