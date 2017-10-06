Мэйджор Galaxy Battles по Dota 2 пройдёт на крупнейшей крытой арене в мире

Организаторы второго сезона турнира Galaxy Battles по Dota 2 провели пресс-конференцию, на которой поделились первыми подробностями филиппинского мэйджора. Площадкой для проведения соревнований выбрали Philippines Arena, крупнейшую крытую арену в мире, которая вмещает более 50 тыс. зрителей.



В основной стадии соревнований примут участие 16 команд. Восемь из них получат прямые приглашения. Первые путёвки на турнир выдали OG, Infamous, TNC Pro Team и Newbee. Обладателей оставшихся инвайтов объявят позже.



Ещё шесть участников Galaxy Battles определятся по результатам региональных квалификаций. Последние два слота разыграют в «уайлд-кард»-турнире. В нём сыграют обладатели вторых мест в отборах в Европе и Китае, а также победители регионального турнира New Blood Championship. Этот чемпионат организаторы проведут специально для любительских команд в Юго-Восточной Азии, чтобы дать им возможность посоревноваться с сильнейшими составами мира.



Даты проведения отборочных этапов и открытых квалификаций пока не известны.



Galaxy Battles — первый мэйджор 2018 года, который пройдёт с 19 по 21 января на Филиппинах. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 1500 квалификационных очков. Помимо официальных матчей организаторы проведут развлекательные мероприятия для зрителей.