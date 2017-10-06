SKT T1 возглавила группу А на чемпионате мира по LoL

Команда SK Telecom T1 возглавила группу А по итогам второго игрового дня чемпионата мира по League of Legends.



SKT T1 обыграла Edward Gaming, а C9 победила ahq e-Sports Club. Оба матча завершились со счётом 1:0. EDG заняла последнее место в таблице.



Следующие игры группы А пройдут 7 октября. SKT T1 встретится с ahq e-Sports, а C9 сразится с EDG. Матчи третьего игрового дня начнутся в 10:00 по московскому времени.



Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 2,13 млн.