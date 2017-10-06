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Жос Малант: игроки отказываются подписывать многолетние контракты

6 октября 2017, пятница. 18:39 Киберспорт

Владелец киберспортивной организации Unicorns of Love Жос Малант высказал опасения относительно развития профессиональной сцены в League of Legends. По мнению Маланта, затраты организации на игроков зачастую не окупаются.

«В отличие от классических видов спорта, таких как футбол, большинство игроков в League of Legends отказываются подписывать многолетние контракты. Основной причиной является надежда получить более выгодное предложение в другой организации на следующий сезон. В итоге это напоминает хождение по краю, когда инвестируешь много денег в известного игрока, но чем популярней игрок, тем больше шансов, что он уйдёт в более доходную команду. Тем более часть аудитории часто следует за своим любимцем.

Это как работать с новичками. Обычно они подписываются только на год. Это означает, что вы берёте неизвестного игрока, вкладываете в него много средств, и это в итоге может не окупиться для команды. Единственным верным решением будет снижение финансовых обязательств команд перед Riot», — высказался Малант.

Ранее организация H2k призвала Riot Games к созданию системы субсидий для команд, участвующих в EU LCS. Сумма субсидий составляет $ 7,6 млн. Для их обеспечения менеджмент команды призвал разработчиков выпускать по одному образу чемпиона весной и осенью.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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