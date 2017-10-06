Абай Hobbit Хасенов: Dosia соответствует образу хорошего капитана

Игрок команды Gambit Esports по CS:GO Абай Hobbit Хасенов дал интервью журналистам командного портала. В нём Абай рассказал о смене капитана и атмосфере в обновлённом составе.



«Adren — очень крутой капитан, и это нам показал DreamHack Malmo, потому что мы вышли в плей-офф и вышли в 1/2, но проиграли из-за недостатка времени. Есть такая новость, что сейчас Adren (Даурен Кыстаубаев) не капитан. Сейчас капитан Dosia (Михаил Столяров). Мы пришли к такому выводу, что если Adren будет капитанить, то мы теряем самого результативного игрока в нашей команде. Самого стабильного, который набивает по 30 фрагов. Мы поняли, что делать этого не стоит. Если посмотреть по КПД, то лучше пусть он будет стрелком и будет помогать Dosia.



Что касается капитанства Dosia, я думаю, дальше всё будет немного не так, как сейчас. Сейчас всё замечательно — его колы, его видение, его поведение как лидера. Всё это полностью соответствует образу хорошего капитана. Не злится, не рэйджит. Он проделывает огромную работу, которую, я думал, он не будет делать. Он смотрит демки, изучает тенденции, как сейчас играют, и добавляет что-то от себя», — рассказал Хасенов.



После окончания PGL Major Krakow 2017 команду покинул Даниил Zeus Тесленко. Он перешёл в Natus Vincere. На замену ушедшему игроку в Gambit пришёл Бектияр Fitch Бахытов. С обновлённым составом команда заняла 3-4-е место на DreamHack Masters Malmo 2017 и 5-6-е место на ESG Mykonos 2017.