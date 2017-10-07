Hellraisers и Team Empire выступят на World Cyber Arena 2017

Hellraisers и Team Empire вышли в финал европейской квалификации World Cyber Arena 2017 по Dota 2. В полуфинале Team Empire обыграла Effect со счётом 2:0, Hellraisers оказалась сильнее Team Kinguin со счёётом 2:1.

Сегодня, 7 октября, команды выступят в финале отборочных, где победителю достанется $ 30 тыс., а серебряному призёру $ 10 тыс. Независимо от результата матча оба финалиста получат путёвки на LAN-финал соревнований.

Ранее на турнир прошли Mineski и Execration. Оставшиеся три участника определятся на квалификациях в Северной Америке, Ближнем Востоке, Северной Африке и Южной Америки.

World Cyber Arena 2017 пройдёт в городе Иньчуань (Китай). Даты проведения LAN-финала и призовой фонд будут анонсированы позднее.