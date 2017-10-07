Дмитрий Invi Протасов и Алексей Sharkz Таранда покинули Gambit Esports

Дмитрий Invi Протасов и Алексей Sharkz Таранда покинули состав Gambit Esports по League of Legends. Анонс появился на официальном сайте организации.

«В связи с неудовлетворительными результатами Gambit LoL на чемпионате мира — 2017 руководство организации приняло решение снять с должности главного тренера Дмитрия Invi Протасова и стратегического тренера Алексея Sharkz Таранду. От лица организации Gambit Esports хотим выразить благодарность Дмитрию и Алексею за вклад в развитие команды и пожелать им дальнейших успехов», — говорится в заявлении организации.

Invi присоединился к команде 5 июня 2017 года. Shаrkz пришел в состав накануне старта плей-офф стадии летнего сезона LCL.

Также в заявлении отмечается, что состав команды не претерпит изменений, а с игроками были заключены контракты до 2018 года.

Gambit Esports дважды уступила Team WE и Lyon Gaming в предварительной стадии чемпионата мира — 2017 и стала первой командой, покинувшей соревнования.