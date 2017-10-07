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Riot Games перенесла изменения в EU LCS на 2019 год

7 октября 2017, суббота. 19:22 Киберспорт

Riot Games приняла решение перенести изменение формата проведения EU LCS с 2018 на 2019 год. Информация об этом появилась на портале ESPN.

Сообщается, что в 2018 году EU LCS вернется к прежнему формату, когда в регулярной стадии все команды выступали в одной группе. Организации теперь будут получать $ 586 тыс. за участие в лиге вместо $ 410 тыс. Riot Games убрала возможность вылета из высшей европейской лиги по итогам весеннего сезона.

6 сентября стало известно, что турнир The European League of Legends Championship Series разделят на четыре дивизиона. Матчи будут принимать Лондон, Берлин, Париж и Барселона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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