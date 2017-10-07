LGD Gaming покинула квалификацию DreamLeague по Dota 2

LGD Gaming первой покинула китайскую квалификацию DreamLeague. В ходе отборов команда сначала проиграла LGD Forever Young, а затем в нижней сетке уступила Vici Gaming.



В финале «виннеров» квалификации встретятся Newbee и LFY. Одна из этих команд гарантирует себе участие в гранд-финале отборочного этапа.



Решающие матчи квалификации пройдут 8 октября. По их результатам определится одна команда, которая получит путевку на мэйджор от DreamLeague.



LAN-финал соревнований состоится с 1 по 4 декабря в Швеции. Участники разыграют $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.