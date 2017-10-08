Иван «Johnta» Шевцов: когда стало нормой оскорблять игроков?

Тренер состава HellRaisers по CS:GO Иван Johnta Шевцов прокомментировал слова комментатора студии RuHub Дмитрия «CrystalMay» Корчевинина, который во время матча Natus Vincere — mousesports назвал Дениса «Seized» Костина «декоем».

«Не первый раз вижу, как комментаторы / аналитики и другие самопровозглашённые эксперты CS сцены из СНГ позволяют себе подобное.

Смотря стримы наших студий, нередко становится противно. Комментаторы не брезгуют винить игроков, не особо разбираясь в причинах их действий», — заявил Иван Шевцов.

7 октября Natus Vincere уступила mousesports со счётом 0:2 (12:16 @ de_cbble; 11:16 @ de_inferno). Матч проходил в рамках ESL Pro League Season 6.