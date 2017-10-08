Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Иван «Johnta» Шевцов: когда стало нормой оскорблять игроков?

8 октября 2017, воскресенье. 12:17 Киберспорт

Тренер состава HellRaisers по CS:GO Иван Johnta Шевцов прокомментировал слова комментатора студии RuHub Дмитрия «CrystalMay» Корчевинина, который во время матча Natus Vincere — mousesports назвал Дениса «Seized» Костина «декоем».

«Не первый раз вижу, как комментаторы / аналитики и другие самопровозглашённые эксперты CS сцены из СНГ позволяют себе подобное.

Смотря стримы наших студий, нередко становится противно. Комментаторы не брезгуют винить игроков, не особо разбираясь в причинах их действий», — заявил Иван Шевцов.

7 октября Natus Vincere уступила mousesports со счётом 0:2 (12:16 @ de_cbble; 11:16 @ de_inferno). Матч проходил в рамках ESL Pro League Season 6.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
8 октября 2017, воскресенье
12:17 Иван «Johnta» Шевцов: когда стало нормой оскорблять игроков?
11:09 «Антихайп» выступит на европейской квалификации WESG 2017
11:06 HellRaisers стала победителем квалификации World Cyber Arena 2017
7 октября 2017, суббота
21:05 LGD Gaming покинула квалификацию DreamLeague по Dota 2
19:22 Riot Games перенесла изменения в EU LCS на 2019 год
18:23 Илья Lil Ильюк: я исполняю не настолько плохо, чтобы на это обращать внимание
17:27 Дмитрий Invi Протасов и Алексей Sharkz Таранда покинули Gambit Esports
17:10 Mousesports и Renegades выступят на DreamHack Denver 2017
16:17 Cloud9 обыграла Edward Gaming в рамках чемпионата мира по LoL
15:53 Hellraisers и Team Empire выступят на World Cyber Arena 2017
14:23 Royal Never Give Up обыграла Samsung Galaxy в рамках чемпионата мира по LoL
12:45 Team SoloMid возглавила группу D на чемпионате мира по LoL
11:05 Infamous заменит Digital Chaos.SA на PGL Open Bucharest
01:20 Vega Squadron набрала одно очко в четырёх матчах DreamLeague Season 8
6 октября 2017, пятница
23:32 Blizzard анонсировала новый контент к хэллоуину для Heroes of the Storm
18:42 Абай Hobbit Хасенов: Dosia соответствует образу хорошего капитана
18:39 Жос Малант: игроки отказываются подписывать многолетние контракты
17:43 Muse выступит на BlizzCon 2017
17:35 SKT T1 возглавила группу А на чемпионате мира по LoL
17:29 Мэйджор Galaxy Battles по Dota 2 пройдёт на крупнейшей крытой арене в мире
17:03 Na'Vi попала в одну группу с Secret и Newbee на SL i-League Invitational
16:11 CEVO объявила подробности проведения майноров по CS:GO
14:59 Fnatic стала аутсайдером группы B на чемпионате мира по LoL
13:17 TSM и Team WE стали лидерами группы «D» на чемпионате мира по LoL
12:07 Team Spirit отказалась от участия в квалификациях EPICENTER 2017 по CS:GO
11:35 Игроки Team Empire прошли на российский LAN-финал WESG 2017 по Dota 2
10:59 Марк Авербух: Valve плевать на тех, кто пытается развивать сцену в CS:GO
10:02 OG сыграла вничью с VP на отборочных DreamLeague Season 8 по Dota 2
5 октября 2017, четверг
23:03 FACEIT объявила о запуске новой лиги FPL по Dota 2
22:34 OG одержала первую победу на квалификации DreamLeague S8 по Dota 2
22:14 ELEAGUE проведёт следующий мэйджор по CS:GO
21:24 Виктор Гусев: увлечение играми способствует развитию хороших качеств
20:22 «ПСЖ» отказался от команды по League of Legends
19:59 Организаторы PGL Open Bucharest 2017 лишили Digital Chaos.SA слота на турнире
16:52 Ahq e-Sports и SKT T1 одержали победы в группе «А» на чемпионате мира по LoL
15:36 Vega Squadron извинилась за инцидент на квалификациях WCA 2017 по Dota 2
14:23 Fnatic и Immortals потерпели первое поражение на чемпионате мира по LoL
13:19 Исполнительный директор НХЛ стал президентом киберспортивной команды Immortals
13:16 RNG и Samsung Galaxy стали лидерами группы «C» на чемпионате мира по LoL
11:36 В Overwatch пройдёт событие в честь Хеллоуина
10:04 В игре Rocket League появятся новые автомобили из фильма «Форсаж 8»
06:29 Финал ESL One Hamburg пройдёт в формате до двух побед
06:27 На IEM Season XII Oakland пройдёт турнир по PUBG
4 октября 2017, среда
22:02 BIG и Counter Logic Gaming выступят на DreamHack Denver
19:57 Андрей Andi Прохоров стал тренером Gambit Esports
Все новости RSS
Партнерский контент