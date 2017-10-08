Андрей Ghostik Кадык: стараемся не зацикливаться на плохом

Игрок состава Team Empire по Dota 2 Андрей Ghostik Кадык в интервью для Cyberleaks прокомментировал последние результаты своей команды и заявления других игроков о том, что Dota умирает.

«Мы стараемся не зацикливаться на плохом. Разбираем каждую неудачу, пытаемся не повторять ошибок. Но понятно, что психологически это не просто – три раза почти дойти до цели и провалиться из-за мелких косяков. Всё вроде хорошо идёт, и тут тебя переклинивает. И ты проигрываешь из раза в раз. После такого тяжеловато мыслить оптимистично. Но мы стараемся».

«Мне кажется, что люди излишне драматизируют. После каждого The International ведутся подобные разговоры. К тому же, сейчас все ожидают очередной патч. Когда он выйдет — с новыми героями, с изменением механики всё станет нормально», — заявил Андрей Кадык.

В новом сезоне Team Empire заняла второе место на квалификациях PGL Open Bucharest 2017, AMD SAPPHIRE Dota PIT League и The Perfect World Masters.