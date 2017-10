Royal Never Give Up возглавила свою группу на ЧМ по LoL

Royal Never Give Up обыграла G2 Esports со счётом 1:0. Во втором матче Samsung Galaxy оказалась сильнее 1907 Fenerbahçe Esports. Матчи проходили в рамках групповой стадии чемпионата мира по League of Legends.

Royal Never Give Up со статистикой в 3 победы и 0 поражений возглавила группу С. На втором месте расположилась Samsung Galaxy. На третьей строчке оказалась G2 Esports. Замыкает четвёрку 1907 Fenerbahçe Esports, которая уступила во всех матчах.

Следующие матчи группового этапа начнутся 12 октября.

Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.