Александр s1mple Костылев: не знаю, где буду играть в следующем году

Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев сообщил во время трансляции, что ему пока неизвестно, в составе какой команды он будет выступать в следующем году.

«Не знаю, где буду играть в следующем году. Наши контракты заканчиваются в этом году, и я должен определиться со своим будущем», — рассказал Александр Костылев.

S1mple присоединился к Natus Vincere в августе 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом ESL One: New York 2016 и занял второе Adrenaline Cyber League 2017. В новом сезоне команда заняла 5-8-е место на DreamHack Masters Malmö 2017 и 5-6-е место на ESL One: New York 2017.