Арсений ceh9 Триноженко прокомментировал инцидент с CrystalMay

Арсений ceh9 Триноженко на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал инцидент с участием Дмитрия CrystalMay Корчевинина.

«Меня часто во время моей игры в КС назвали дном, или ещё хлеще, но я всё равно понимал, куда надо идти и что делать. Да, мой сокастер КристалМэй во время экшена на автомате назвал игрока так, как его в данный момент часто называют в коммьюнити. Можно расставаться, можно огорчаться, но из песни слов не выкинуть, тем более после твита от Сизда, Кристал сразу извинился.



Я считаю эту тему мусолить смысла нет. Рассказывать о том, что комментатор должен чисто рассказывать, что происходит на экране, при этом сидеть в пиджаке также считаю не совсем правильно, потому что в киберспорте есть свои особенности и своё коммьюнити. Тем более комментируя несколько каток в день тебе хочется и мнение своё выразить, и поделиться им. Однако тут вообще не об этом, тут тупо машинально у человека вырвалось, и не более того.



Лучший способ — перевести всё в шутку, а американцы вообще бы уже стали выпускать что-то в виде «Декоя». Хайп на ровном месте получился», — заявил Арсений Триноженко.

Во время игры Natus Vincere и mousesports Дмитрий CrystalMay Корчевинин назвал Дениса Seized Костина «декоем». После этого капитан HellRaisers ANGE1 и другие раскритиковали комментатора.