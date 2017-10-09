Comanche примет участие в турнире AOC CS:GO CUP

Российская команда Comanche по Counter-Strike: Global Offensive прошла открытые квалификации и получила слот на участие в основной стадии турнира AOC CS:GO CUP. Соревнования состоятся 16-22 октября 2017 года.

Всего в чемпионате примут участие 16 команд – 10 победителей отборочных и 6 приглашённых коллективов. Один из прямых инвайтов получили действующие чемпионы Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive – ALTERNATE aTTax. Последний участник чемпионата станет известен 10 октября.

Турнир AOC CS:GO CUP организован компанией Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС. Общий призовой фонд соревнований составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.