До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Comanche примет участие в турнире AOC CS:GO CUP

9 октября 2017, понедельник. 10:35 Киберспорт

Российская команда Comanche по Counter-Strike: Global Offensive прошла открытые квалификации и получила слот на участие в основной стадии турнира AOC CS:GO CUP. Соревнования состоятся 16-22 октября 2017 года.

Всего в чемпионате примут участие 16 команд – 10 победителей отборочных и 6 приглашённых коллективов. Один из прямых инвайтов получили действующие чемпионы Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive – ALTERNATE aTTax. Последний участник чемпионата станет известен 10 октября.

Турнир AOC CS:GO CUP организован компанией Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС. Общий призовой фонд соревнований составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
9 октября 2017, понедельник
10:35 Comanche примет участие в турнире AOC CS:GO CUP
00:28 Team EnVyUs выиграла американский чемпионат Overwatch Contenders
8 октября 2017, воскресенье
23:09 FaZe Clan выступит на EPICENTER 2017 — Wildcard
22:55 Команда из Финляндии стала чемпионом Европы Overwatch Contenders
22:17 Newbee прошла в основной этап DreamLeague Season 8
18:37 Арсений ceh9 Триноженко прокомментировал инцидент с CrystalMay
17:40 Александр s1mple Костылев: не знаю, где буду играть в следующем году
16:48 Royal Never Give Up возглавила свою группу на ЧМ по LoL
14:50 Longzhu Gaming разгромила fnatic в рамках группового этапа ЧМ по LoL
13:55 Rogue распустила состав по Overwatch
13:30 Андрей Ghostik Кадык: стараемся не зацикливаться на плохом
13:00 Team Spirit сыграет на StarLadder i-League Invitational #2
12:42 Misfits обыграла Team SoloMid в рамках чемпионата мира по LoL
12:17 Иван «Johnta» Шевцов: когда стало нормой оскорблять игроков?
11:09 «Антихайп» выступит на европейской квалификации WESG 2017
11:06 HellRaisers стала победителем квалификации World Cyber Arena 2017
7 октября 2017, суббота
21:05 LGD Gaming покинула квалификацию DreamLeague по Dota 2
19:22 Riot Games перенесла изменения в EU LCS на 2019 год
18:23 Илья Lil Ильюк: я исполняю не настолько плохо, чтобы на это обращать внимание
17:27 Дмитрий Invi Протасов и Алексей Sharkz Таранда покинули Gambit Esports
17:10 Mousesports и Renegades выступят на DreamHack Denver 2017
16:17 Cloud9 обыграла Edward Gaming в рамках чемпионата мира по LoL
15:53 Hellraisers и Team Empire выступят на World Cyber Arena 2017
14:23 Royal Never Give Up обыграла Samsung Galaxy в рамках чемпионата мира по LoL
12:45 Team SoloMid возглавила группу D на чемпионате мира по LoL
11:05 Infamous заменит Digital Chaos.SA на PGL Open Bucharest
01:20 Vega Squadron набрала одно очко в четырёх матчах DreamLeague Season 8
6 октября 2017, пятница
23:32 Blizzard анонсировала новый контент к хэллоуину для Heroes of the Storm
18:42 Абай Hobbit Хасенов: Dosia соответствует образу хорошего капитана
18:39 Жос Малант: игроки отказываются подписывать многолетние контракты
17:43 Muse выступит на BlizzCon 2017
17:35 SKT T1 возглавила группу А на чемпионате мира по LoL
17:29 Мэйджор Galaxy Battles по Dota 2 пройдёт на крупнейшей крытой арене в мире
17:03 Na'Vi попала в одну группу с Secret и Newbee на SL i-League Invitational
16:11 CEVO объявила подробности проведения майноров по CS:GO
14:59 Fnatic стала аутсайдером группы B на чемпионате мира по LoL
13:17 TSM и Team WE стали лидерами группы «D» на чемпионате мира по LoL
12:07 Team Spirit отказалась от участия в квалификациях EPICENTER 2017 по CS:GO
11:35 Игроки Team Empire прошли на российский LAN-финал WESG 2017 по Dota 2
10:59 Марк Авербух: Valve плевать на тех, кто пытается развивать сцену в CS:GO
10:02 OG сыграла вничью с VP на отборочных DreamLeague Season 8 по Dota 2
5 октября 2017, четверг
23:03 FACEIT объявила о запуске новой лиги FPL по Dota 2
22:34 OG одержала первую победу на квалификации DreamLeague S8 по Dota 2
22:14 ELEAGUE проведёт следующий мэйджор по CS:GO
21:24 Виктор Гусев: увлечение играми способствует развитию хороших качеств
Все новости RSS
Партнерский контент