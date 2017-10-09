Александр Терехов представит Россию на чемпионате мира по Just Dance

Победитель чемпионата России по Just Dance Александр Терехов представит нашу страну на мировом первенстве по симулятору танцев в Париже в феврале 2018 года. В финальных состязаниях российского этапа Терехов обошёл действующего чемпиона России по Just Dance Данилу Попова и двукратного чемпиона России Владислава Шаповалова.

«Конкуренция среди наших киберспортсменов за титул чемпиона России и чемпиона мира [по Just Dance] с каждым годом становится все напряжённее – в этот раз мы видим в финальных этапах множество новых лиц», – прокомментировала итоги национального первенства генеральный директор российского подразделения Ubisoft Ольга Лазарева. В этом году победитель соревнований попал в состав участников основной стадии чемпионата через национальные онлайн-отборочные.

В 2017 году определение лучших танцоров Just Dance происходило по новой схеме. Впервые в истории российского чемпионата было представлено судейство. Помимо автоматически начисляемых игрой баллов участники соревнований оценивались профессиональным жюри в составе судей по технике исполнения и артистизму. Судейство проходило в соответствии с международными правилами и стандартами Just Dance World Cup.