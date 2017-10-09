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Иван Johnta Шевцов: мы можем подавать хороший пример, а не хайпиться

9 октября 2017, понедельник. 14:48 Киберспорт

Тренер команды HellRaisers по CS:GO Иван Johnta Шевцов опубликовал пост, в котором возмутился популярным тенденциям в киберспортивном сообществе.

«На данный момент КС-комьюнити более спокойно и толерантно, чем то же ДОТА-комьюнити. Не сильно, но всё же более. Каждый из нас может подавать хороший пример, а не хайпиться на каждом углу. Да, просмотров больше создаёт именно такой контент и именно такое поведение. Но именно вы не делаете ничего, чтобы это изменить. Жалуясь, что на каждом углу нагажено и все превращается в помойку, сами не осознаете, что подаёте пример тем, что сами гадите там же.

Мне грустно смотреть, как люди, которых смотрят десятки тысяч молодых умов, подают плохой пример. Как главы студий позволяют себе посылать в прямом эфире на 50к+ человек зарубежных коллег, как комментаторы и аналитики, не понимая, в чём дело, спускают всех собак на игроков, создавая неверный и негативный фон вокруг них. Люди провозглашают себя экспертами дела на основе того, что читают новости и твиты о сцене. И всё ради того, чтобы похайпиться. Надеюсь, когда-нибудь студии начнут зарабатывать уважение качеством, а не шумом», — написал Шевцов

Ранее в одном из матчей комментатор студии RuHub Дмитрий CrystalMay Корчевинин назвал Дениса Seized Костина декоем, что спровоцировало большой дискурс о непрофессионализме российских комментаторов. Позже Корчевинин принёс публичные извинения российскому игроку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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