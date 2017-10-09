Бывший игрок состава Immortals по Counter-Strike: Global Offensive Энрике HEN1 Телес собрал новую команду. Согласно заявлению киберспортсмена сейчас ведутся переговоры, после которых будет обнародован состав.



Если в пятёрку войдут Вито kNgV- Джузеппе и Лукас LUCAS1 Телес, то коллектив получит место на ELEAGUE Major. Главная сложность состоит в поиске организации, так как LUCAS1 и HEN1 связаны договором с Immortals и смогут принимать участие в соревнованиях, только если кто-то выкупит контракты игроков.



Энрике HEN1 Телес и Лукас LUCAS1 Телес скандально покинули Immortals в конце сентября. Согласно заявлению главы команды Ноа Винстона игроки отказались играть без Вито kNgV- Джузеппе, который был исключён из коллектива за неявку на встречу с руководством.