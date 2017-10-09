GAMERZ и Fnatic объявили о сотрудничестве

Организация GAMERZ и киберспортивный клуб Fnatic объявили о партнёрстве. Согласно официальному анонсу будущие участники реалити-шоу получат шанс стать игроками академического состава Fnatic. Клуб также будет помогать организаторам шоу с поиском участников.



«Fnatic имеет богатую историю в поиске и обучении новых игроков. Мы гордимся тем, что под нашими знамёнами выступают лучшие киберспортсмены. Партнёрство с GAMERZ даст нам возможность поделиться своими знаниями и опытом с новыми поколениями игроков. И, конечно же, возможность принять новичков в нашей академии по CS:GO», — прокомментировал известия глава игрового отдела Fnatic Патрик cArn Саттермон.



GAMERZ — киберспортивное реалити-шоу, в котором принимают участие скандинавские игроки. В состав победителей первого сезона вошёл Линус Limpone Вексель, брат члена Fnatic Йеспера JW Векселя. В настоящее время Limpone выступает за североамериканскую команду Tempo Storm.