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GAMERZ и Fnatic объявили о сотрудничестве

9 октября 2017, понедельник. 19:39 Киберспорт

Организация GAMERZ и киберспортивный клуб Fnatic объявили о партнёрстве. Согласно официальному анонсу будущие участники реалити-шоу получат шанс стать игроками академического состава Fnatic. Клуб также будет помогать организаторам шоу с поиском участников.

«Fnatic имеет богатую историю в поиске и обучении новых игроков. Мы гордимся тем, что под нашими знамёнами выступают лучшие киберспортсмены. Партнёрство с GAMERZ даст нам возможность поделиться своими знаниями и опытом с новыми поколениями игроков. И, конечно же, возможность принять новичков в нашей академии по CS:GO», — прокомментировал известия глава игрового отдела Fnatic Патрик cArn Саттермон.

GAMERZ — киберспортивное реалити-шоу, в котором принимают участие скандинавские игроки. В состав победителей первого сезона вошёл Линус Limpone Вексель, брат члена Fnatic Йеспера JW Векселя. В настоящее время Limpone выступает за североамериканскую команду Tempo Storm.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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